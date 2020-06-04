馬保國年初發布一支眼腫影片，稱自己遭不講武德的年輕人偷襲 (影音取自YouTube/超然視角)

68歲的「渾元形意太極拳掌門人」馬保國揚名大陸傳統武術圈，，卻在上月中遭50歲業餘拳手王慶民30秒KO，當場暈厥2分鐘，成為大陸網路笑柄，過往糗事與狂言也不斷被挖出。如今又有網友翻出他在年初一支右眼青腫影片，片中馬保國聲稱自己遭年輕人偷襲，未料真相曝光後讓網友笑翻。

馬保國影片中控訴，2名年輕人找上門治療頸椎，卻不相信他的「化勁」功夫讓100多公斤的英國大力士動不了他，因此要跟他切戳。馬保國表示自己輕鬆化解年輕人招式後，最後用點到為止的方式，出拳停在年輕人鼻子上，收拳時遭對方偷襲，痛斥年輕人不講武德，偷襲老人家，要年輕人好好反省。

影片發布後引起爭論，當事的2名年輕人隨即出來澄清，表示自己長期運動姿勢不正確，造成頸椎出毛病，通過傳武圈朋友得知馬保國站樁功夫，於是拜訪馬保國，試圖透過站樁改善頸椎問題。未料馬保國在過程中不斷吹噓自己功夫博大精深，還一直要求他們出拳打自己，認為他們碰不到自己一根汗毛。該年輕人表示，他們多次婉拒，表示無意切磋，未料馬保國講到一半突然出手偷襲，他在條件反射下閃躲並出拳反擊，卻沒想到馬保國當場倒地，眼睛受傷。

該年輕人表示，他和友人看到後，立刻上前攙扶馬保國並致歉，馬保國當下接受道歉，表示不在意，還表示要學習站樁，一堂課1000元(人民幣)，10堂課起跳，謝絕還價，2人無法接受，選擇離開，卻沒想到事後遭馬保國拍片做不實指控。

不少大陸網友得知真相後，狂酸馬保國：「原來是馬師傅先動手，好不要臉啊」、「嘴上功夫無敵了」、「結果是自己搞偷襲」、「給臉不要臉」、「騙自己騙久了，真覺自己無敵了」、「丟臉啊」。

(中時電子報)