桃園市政府推出生質能中心、汰換老舊鍋爐、進行河川區域排水改善、低汙染運具補助推動成效等等，獲得環保署肯定，去年度「地方環保機關推動因應氣候變遷行動績效評比」評鑑為特優單位，也是8連霸佳績。
環保局長呂理德表示，桃園有全國首創的「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，有跨局處的溝通協調，於能源、工業、運輸、農業及環境部門等各部門推動減碳措施。另外也有全國第一的桃園市生質能中心、再生能源建置成長量也是北部縣市第一、進行河川及區域排水整體改善計畫、打造自行車休憩路廊以及推動城市外交，與國際組織合作，成為全球首個生態物流主席城市等。
另外桃園市2014年起推動低碳永續家園，2017年獲得縣市層級低碳永續家園認證最高評等的「銀級」認證。至去年底，有有7成8的行政里參與，是六都第一，更有8個里取得銀級認證、76個里取得銅級。另外有桃園市有1個區取得「銀級」認證、9個區取得「銅級」認證。
呂理德強調，氣候變遷是全球大議題，將持續推動綠色城市政策，並以多管齊下方式，和市府各單位一起面對氣候變遷。
(中時 )
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