企業雲端運算場Nutanix（納斯達克交易所代號: NTNX）近日宣布與領先的數位工作流程公司ServiceNow進一步整合，並在Nutanix Calm（Nutanix針對DevOps的應用程式自動化和管理解決方案）中增加新功能。當客戶希望在全球危機時期簡化其IT營運和成本時，這些新功能將協助簡化和自動化基礎架構、應用程式和雲管理。

Nutanix技術長Rajiv Mirani表示：?由於全球的IT團隊們正專注於為遠距工作提供解決方案，有時會因為時間和資源的限制，而難以為企業提供更廣泛的支援。與ServiceNow的強化整合以及更完整的Nutanix自動化解決方案，將助力IT團隊減少花在雲基礎架構和應用程式日常管理上的時間，更專注於解決企業更為優先的問題。」

儘管自動化的操作可以節省成本且提高速度，但手動流程仍是IT部門的常態。預計到2024年，組織若將超自動化（hyperautomation）技術與重新調整後的操作流程結合起來，營運成本將可以降低30％，而此轉變可能會因當前的全球形勢而加速發生。資誠的一項調查顯示，有62％的組織正在考慮控制成本，而54％的組織則擔心全球疫情對公司營運的潛在或重大影響。

Nutanix致力於簡化自動化流程，讓各層級的專業IT人員都能更輕鬆地使用。透過Nutanix，IT專家將能夠簡單地設置誘因和自動操作來簡化日常操作。透過與領先的自動化解決方案（例如：ServiceNow）整合，Nutanix客戶可以透過與現有的IT工單管理系統整合來精簡工作流程，再進一步簡化雲和應用程式管理。透過這些最新的產品強化功能，Nutanix目標為客戶大幅擴展自動化、提供成本治理的優勢組合。

(工商 )