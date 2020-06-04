感測器大廠艾邁斯半導體（ams AG，瑞士股票交易所股票代碼：AMS）今天宣布推出最新的位置感測器，可降低系統成本並推動動力方向盤，主動避震控制和煞車等關鍵安全相關功能，朝向電動化發展，進一步朝向更安全、更智慧、更環保的汽車邁進。

這兩個新的位置感測器為汽車行業帶來了新的優勢，並降低了系統成本。ams AS5147U是一款智慧型磁性旋轉位置感測器晶片，用於轉速高達28,000rpm的電動馬達。 新型AS5247U是雙堆疊晶片版本，可提供最嚴苛的ASIL D等級功能安全應用所需的備援能力。

ams位置感測器事業部門經理Alexander Rensink表示：「先進的電動化意味著可以顯著降低新一代車輛對環境的衝擊，這是汽車工業為使汽車更環保所採取的關鍵步驟之一。 ams的最新位置感測器技術透過易於使用的位置測量功能，最大化高速馬達的扭矩和效率，進而協助產業加快電動化的實施進程。」

(工商 )