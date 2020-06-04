（「後疫情時代 醫療科技發展趨勢」線上對話今天舉行。圖／台杉投資）

後疫時代來臨，台灣可有機會再度展現超前部署的抗疫能力？美國史丹福醫學院副教授王智弘建議，台灣的醫療產業可以與國際大廠合作，以台灣的醫療技術結合對方的品牌優勢，無論是在防疫整備、疫苗開發、醫材供應或是ICT的技術合作，都可以切入並向國外整體輸出。

王智弘教授曾在新冠疫情全球大流行時運用台灣健保資料，分析各國的抗疫作法，刊登在國際知名醫學期刊JAMA。今（4）日台灣時間上午9點半，他應邀與台杉投資總經理翁嘉盛進行線上對談：「後疫情時代 醫療科技發展趨勢」。

翁嘉盛表示，新冠疫情對世界經濟與產業造成衝擊，但在醫療防疫過程中，則意外帶動應用人工智慧、物聯網、5G相關科技的數位遠距商機，以及新一波對於醫療照護、醫學研究、科技服務創新的需求。

目前也身兼醫材新創事業創辦人的王智弘，認為雖然醫療產業的進入門檻高、且研發期長，相對隔絕了其它非技術者進入，實際上，若將醫療產業結合AI數據分析、遠距醫療服務等，仍會成為未來的趨勢。

他建議，台灣可以進一步將檢疫、疫情調查、隔離措施安排及監測到醫療服務無縫串接等防疫經驗，整合成防疫解決方案，另外亦在遠距醫療提供會診、教育等技術合作，並將相關作為提供給新南向其它疫情嚴重的國家運用，深化國際合作。

(工商 )