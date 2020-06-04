默克（Merck）於日前宣布旗下特用材料事業體已順利整併Versum Materials, Inc.（中文名稱：美商慧盛先進科技有限公司；下稱Versum）與Intermolecular公司，並正式啟動合併後的新組織。

為達到最佳綜效，默克將原本的「半導體科技事業」分為「半導體材料事業」（Semiconductor Materials）與「電子材料供應系統與服務」（Delivery Systems & Services）兩個專門的事業單位，並於2020年6月1日以嶄新、以客戶為中心的新組織架構正式啟動。

默克集團執行董事暨特用材料事業體執行長 凱．貝克曼（Kai Beckmann）表示：「透過整併Versum與Intermolecular公司，我們奠定了非常好的成長基礎。我們的產品和服務組合聚焦在因應資料數據量遽增所需之解決方案。結合默克與電子產業之力，我們肩負起解決科技發展之最大瓶頸。新組織的成立代表著我們不斷地創造出整合後的長足進步。現在，我們在促進通訊網路與IT建設領域的貢獻將更勝以往。我們致力於成為科技大廠推進數位生活背後的最佳後盾」。

默克特用材料事業體在第一季度的財報表現證實併購案策略奏效。儘管新冠肺炎疫情帶來許多挑戰，但默克旗下的半導體科技事業還是呈現強勁的成長力道。透過整併，默克預估將達到7千5百萬歐元的協同綜效。默克特用材料已準備好在2022年底之前達成這項目標。

合併後在科技趨勢成長上更具優勢默克期待未來半導體材料市場將持續有個位數中段（mid-single digit）的成長率。預計強勁的科技趨勢將會帶動產業發展，例如：5G、大數據、以及新應用領域像是無人駕駛、物聯網等。為了在數據驅動的電子產業佔有舉足輕重的角色，默克重新定位其特用材料事業體，並且更聚焦在電子材料市場的發展。

有了Versum與Intermolecular匯合的力道，默克在半導體製程中的多重晶圓製造的步驟和尺寸上更具優勢。除了材料技術之外，默克的核心能力更延伸到 電子材料供應系統、設備、容器、服務等。此外，默克將提供高品質、全方位的研發支援，使客戶端的研發人員能直接測試，並且更準確的選擇出最適合的材料。

合併帶來更廣的產品組合與價值鏈合併Versum與Intermolecular使默克特用材料事業體提供更廣泛的產品組合、強化全球佈局、增強供應鏈、以及增加貼近客戶的在地支援。

除此之外，默克正透過Intermolecular帶來的獨步技術，執行一套加速材料創新的方法。默克旗下的半導體科技事業（Semiconductor Solutions business）是全球半導體產業的材料領導廠商，為電子產業客戶帶來先進產品如旋塗式介電材料（spin-on dielectric）、有機矽烷（organosilanes）、有機金屬（organometallics）、厚膜光阻（thick-film resists）、研磨液（slurry），清潔劑 （cleans），氣體（gases），以及電子材料供應設備和服務。

「以客為中心」做為新組織架構設計新組織架構反應出默克「以客為中心」的精神與堅持。此組織架構設計旨在縮短決策速度、促進跨單位合作、並加速材料創新與整合，期待能超前實現下世代科技。此外，新導入的運作模式將能加快創新流程與專案，並提供客製化的高品質服務。

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