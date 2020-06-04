北市一名男性房東已婚且育有3個小孩，沒想到卻傳出有騷擾女房客的行徑，有名打算租屋的女學生，日前收到變態房東傳訊息詢問：「陪我，換住宿可以嗎？」並開出1個月1次的條件，要她認真考慮看看，嚇得女學生根本不敢回應，決定將此事公開出來，呼籲大家在外租屋要小心，並已報警處理。

有名男網友在臉書粉專「爆料公社」發文指出，女性友人因北上讀書，打算在學校附近租房，沒想到卻遇到變態房東，對方開門見山表示「妳要不要考慮跟他們一樣打工換住宿啊？」女學生疑惑反問「誰」，房東則回應「都有，打工換住宿要嗎？套房給妳住，打工交換。」

變態房東的噁心行徑曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

聽到似乎有省錢機會，女學生馬上詢問細節「可以呀，那我要在哪裡打工？」不過對方話鋒一轉，卻開始追問起私事，「妳有沒有交過男朋友，妳也成年了」，這讓女學生感到相當怪異，房東接著表示「套房水電給妳免費用，1個月陪睡1次」，讓女學生嚇得不敢再回覆，趕快找朋友求救。

房東的行為儼然觸法，原PO發文呼籲「絕對不可以再讓這樣的房東繼續作惡下去！」網友揚言肉搜並掀起一陣撻伐，「太噁心了，說不定租屋處很多隱藏攝影機」、「根本變態，心態有問題的房東」、「可以直接跟我們說哪一間房子要租嗎？公告出來，以免有其他女生受害」。

女學生嚇得不敢再回應。（圖／翻攝自爆料公社）

(中時電子報)