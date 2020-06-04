三倍券面額200元起跳，恐因不能找零讓攤商被排除在外。經濟部對此重申按規定就是不找零，但正在跟有找零需求的夜市、商圈業者協商，希望能配合三倍券推出「超值組合餐」，讓民眾選購以超過面額，就沒有找零問題。

經濟部官員說，三倍券規定就是不找零，但攤商老闆自願給民眾找零，那也無法干涉。由於攤商確實消費金額較低，不到三倍券最低面額200元，因此正在找商圈、夜市攤商協商，仿效電子支付、銀行業者加碼優惠。

經濟部希望攤商可以推出「超值組合餐」，給予相應折扣優惠，例如一份正餐150元，如搭配飲料、甜點後可能要250元，這時希望業者能降為200元，以吸引消費者拿三倍券使用。

對於部分電商平台可以納入三倍券使用一事，經濟部也指出，6月2日宣布時，就有說會開放深受疫情影響的藝文展演、體育賽事等電商平台使用。至於認定方式，會在與文化部及教育部討論後，由它們提供相關購票平台名單來作為識別。

(中時 )