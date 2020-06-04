日本AGC（原旭硝子）公司6月3日宣佈，與NTT docomo聯合開發出可作為5G基地台使用的玻璃天線。這種天線可以安裝在大樓等的玻璃窗上，計劃2020年內以城市地區為中心在全日本推廣。5G存在信號傳輸距離不夠遠的缺點。可將玻璃窗變成信號中繼基地台的産品會對5G的普及起到推動作用。

據AGC介紹，5G玻璃天線的開發屬於全球首次。天線長20公剃刀，寬80公剃刀左右，重量約為2公斤。可從基地台向100～200公尺以外的距離傳送5G信號。

天線可以用AGC自己獨特的施工方法安裝在窗戶上。為防止基地台發出的信號被窗戶反射，在天線內部嵌入了特殊材料。AGC預計這種天線的需求將會增加，在日本國內的玻璃工廠內新建了天線量産工廠，並已開始投産。該公司稱，「可滿足今後幾年內5G需求的增長」。

5G信號很難傳輸較遠的距離。基地台最好設置在大樓的中間層，而不是距離地面較遠的樓頂。玻璃天線採用透明且不顯眼的設計，預計很多大樓的所有者都會允許安裝這種天線。

AGC和docomo面向現行4G的玻璃天線已于2019年10月投入使用。此次的産品以4G用玻璃天線基礎，更改了設計等，實現了對5G高頻段的支持。今後還計劃面向建築物密集的地區開發能以更大角度傳送信號的天線。

(中時電子報)