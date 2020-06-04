教育部體育署於109年度起規劃試辦校園「區域運動聯賽」，首波運動種類包括滑輪溜冰、排球、橄欖球、舉重、卡巴迪、軟網、擊劍及角力等8種，將於6月起陸續登場，署長高俊雄表示將透過區域賽制的試辦增加學生參賽的機會，以賽代訓，提升競技實力，落實建構4級培訓目標。

區域運動聯賽透過學校間相近之地理位置優勢，節省往返交通路程，採周賽、月賽或季賽等不同模式，增加學生比賽機會，並導入主客場機制，吸引學生及觀眾進場支持，培養學校運動風氣，建構各級運動人才銜接平台。體育署推動區域聯賽，除了可帶動鄰近學校間更多互動連結與技術交流之外，亦可整合體育運動資源，共同協助學校加強基層運動人才的培育。

我國推動學生運動聯賽迄今已超過30年，高中籃球甲級聯賽每年決賽擠爆臺北小巨蛋，帶動電視及網路轉播收視率，更逐漸發酵至排球及棒球聯賽種類。為進一步帶動多元運動種類發展，扎根基層，廣植學生運動人口，體育署首度跳脫以往單一全國賽模式，以活絡在地學校競賽交流頻率為目標，自今(109)年起，提撥「運動發展基金」部分經費，輔導有意共同推動區域運動聯賽的大專校院或縣市政府規劃辦理，並借助單項運動協會專業提供賽事服務，提升學生以賽代訓的機會，培養實戰經驗。

以「臺東縣高級中等以下學校溜冰聯賽」為例，由國立臺東高級中學與臺東縣體育會溜冰委員會共同辦理，區分高中、國中及國小組，採隔週比賽方式辦理10場次，項目包含自由式滑輪及競速，預計將有30間學校350位學生參與，該校陳司衛體育組長表示，臺東縣受地形條件及交通限制無法經常至他縣市競賽交流，透過區域內競賽交流方式，可大幅提昇校際交流風氣，預期未來可吸引更多學生參與，除強化基層競技實力外，並健全運動發展體制，協助我國儲備更多各級優秀學生運動人才。

(中時 )