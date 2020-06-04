承億文旅集團嘉義總部疑涉詐領去年政府秋冬旅遊補助金，4日遭台中檢調搜索，網友正負面批評都有，承億文旅晚間發布聲明稿表示，因員工忙於旅遊熱潮而無法平日休假使用個人旅遊補助，故領取公司的住宿券，在自家飯店住宿，響應政府旅遊。

據了解，檢調是針對去年秋冬旅遊補助延長至今年1月間，承億文旅涉及用員工的名義申請補助約50萬元，再由員工領取公司住宿券使用，檢調帶走帳冊、申請補助名冊，並訊問相關的會計人員。

承億文旅聲明稿指出，4日公司接到台中地檢署到公司旗下分館要求提供去年旅客入住資料，公司有以下幾點聲明：

1.政府單位需求資料，本公司一律全面配合。

2.即使近年旅遊觀光環境受到衝擊，本公司從未資遣員工及實施無薪假，照顧每位員工是企業的基本責任。

3.旅遊補助為政府美意，但去年旅遊補助名額有限，流程是民眾上網登錄後於飯店住宿後，由飯店核銷。本公司內部員工因忙於消化旅遊熱潮而無法於平日休假出門使用個人旅遊補助，故領取本公司的住宿券，在自家飯店住宿，響應政府旅遊。

4.相關調查結果以檢調單位為主，請民眾勿散播不實言論以訛傳訛。目前媒體未經檢調單位發表，即下結論之報導已造成公司名譽嚴重受損。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，承億文旅創立以來，不斷將台灣地方文化之美，轉化在旅館空間美學及旅客體驗上，未來也會持續支持政府倡導國內旅遊。

(中時 )