紓困要快！中小企業信用保證基金4日表示，在短短不到兩個半月，信保基金就已「核保」貸款金額突破3千億元。

信保基金指出，截至3日為止，信保基金「大力普濟丸」展延、分償或續約優惠保證措施及防疫千億保舊貸展延方案，已協助逾1.1萬家受疫情影響企業辦理舊貸展延、續約金額過1,000億元，紓緩還款壓力，減低疫情衝擊。另信保基金配合政府各項紓困及振興貸款提供優惠保證，已協助逾8.5萬家企業及超過80萬名勞工取得銀行低利貸款近3,200億元，蓄積抗疫實力。

信保基金還說，去年起推動的中小企業千億保專案就是超前部屬，將僅辦理稅籍登記者及小農、小漁納入保證對象，並開發「送保即時通」介接系統，以達送保即時不塞車。而今年在辦理小規保紓困融資保證時，藉由全國農業金庫及合作金庫銀行與信保基金共同合作，讓全國農漁會信用部，以及信用合作社均可運用信保機制，由原本42家簽約金融機構，3,400餘個營業單位，瞬間擴增至將近5,000個營業據點，也因此在面對前所未見的疫情，有足以因應的「系統」及「通路」，能在短時間內提供即時協助，與國人攜手共度前所未有的難關。

(工商 )