詐騙集團的幕後金主不但坐擁豪宅名車，還是被人稱道的「大善人」？台中檢方2017年間破獲設置在北歐拉脫維亞的詐騙機房，跨海押解110名集團成員返台，經深入追查，發現男子黃重嘉、朱振岳為集團幕後藏鏡人，依加重詐欺、組織犯罪防制條例起訴2人。

起訴指出，台中檢方於2017年間分析詐騙集團電腦，指揮刑事警察局破獲設置在拉脫維亞等國外的3處詐騙機房，該集團經營短短半年時間，就陸續向中國、澳門等地民眾詐騙得手近3億元台幣，經後續偵查，被押解回台的集團110名成員都被依詐欺罪判刑。

檢方持續分析資料，發現這幾處機房都由台灣方面「遙控」行騙，深入追查，果然查出黃重嘉（34歲）、朱振岳（42歲）涉有重嫌，其中，黃重嘉以掛羊頭賣狗肉的方式，假借經營超跑買賣與生技公司，實則掩飾詐騙機房運作的經費、收入等，此外，黃男為洗錢，還一口氣訂購價值上億元豪宅共8戶，登記於其他親友名下。

至於綽號「大象」的朱振岳在台經營洋蔥紅酒，外傳他曾經將名下勞斯萊斯座車借給友人卻發生車禍，當時就霸氣對外宣稱不用賠，也曾將座車車禍的保險理賠金捐給莫蘭蒂颱風受災民眾，有「大善人」的稱號。

檢方持續監控相關人等，更發現朱男在詐騙集團成員被押解返台後，竟以探監為名、實則威脅成員不能供出他，台中檢方掌握相關事證後，起訴黃、朱及2人的手下共11人。

(中時 )