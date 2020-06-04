彰化員榮醫療體系總院長張克士（右2）、敏惠醫專校長葉至誠（左2）簽訂產學合作合約，將提供全額獎助學金給5科系在學生，並有優先錄取就業機會。（謝瓊雲攝）

彰化員榮醫療體系與第六所大專院校簽訂產學合作合約，提供優質護理人員全額獎助學金，從學校端育才、留才，完成簽約後，敏惠醫專校長葉至誠（左）回禮感謝總院長張克士培育醫護人才的理念。（謝瓊雲攝）

彰化員榮醫療體系與台南敏惠醫專簽訂產學合作合約，全額獎助在學護理相關科系學生就學；其中就讀美容保健科的詹婷榆(左)、陳姵絜(右)經學校推薦獲得實習機會，2人都是彰化子弟，畢業後將直接進入醫美部門就業。（謝瓊雲攝）

彰化員榮醫療體系與台南敏惠醫專簽訂產學合作合約，全額獎助在學護理相關科系學生就學；其中就讀美容保健科的詹婷榆(左3)、陳姵絜(右3)經學校推薦獲得實習機會，2人都是彰化子弟，未來將直接進入醫美部門就業。（謝瓊雲攝）

彰化員榮醫療體系4日與台南敏惠醫專簽約，將提供在學生獎助學金和生活津貼補助，畢業後還可優先錄取、直接就業；總院長張克士指出，台灣護理人員長期人力短缺，盼從提高薪資待遇開始，打造友善醫護工作環境。

「學生投入職場展翅計畫」由敏惠校長葉至誠代表與張克士簽訂產學合作合約，未來將提供專三以上成績優異學生和專二以下清寒學子申請全額獎助學金；其中，家住彰化、仍就讀美容保健科詹婷榆、陳姵絜2人，經校方推薦獲得實習機會，畢業後也將直接進醫美部就業。

張克士表示，護理人員是醫院中人數最多的部門，但全台護理人員有29.7萬多人，實際投入職場卻僅17萬人，比例不到6成，導致許多醫院一床難求，讓病患需待床或轉院，造成健康風險；除了要輪3班制負荷重、薪資長期偏低也是主因。

張克士說，依法令規定，員榮、員生2院區須編制200名護理人員，實際上已配置260人，就是希望同仁有合理充裕的休息時間。目前已陸續與國北護、台中科技大學、中台科技大學、大葉大學、弘光科技大學、敏惠醫專等6校簽訂產學合作，提供優於業界的薪資福利，從學校端育才、留才。

葉至誠指，校內將近4分之1學生來自彰化，未來校內優質五科系加入產學合作，盼能促成員榮對優秀專業人才延攬的期待和需求，鼓勵學子畢業後，返回家鄉貢獻所學。

(中時 )