桃園軌道願景館趁疫情休館整修，2.0版5日重新對外開放，最大亮點就是拆除的舊火車站第2月台將復刻重現。（蔡依珍攝）

桃園軌道願景館趁疫情休館整修，2.0版5日重新對外開放，最大亮點就是拆除的舊火車站第2月台將復刻重現。（蔡依珍攝）

桃園軌道願景館趁疫情休館整修，2.0版5日重新對外開放，最大亮點就是拆除的舊火車站第2月台將復刻重現。（蔡依珍攝）

桃園軌道願景館趁疫情休館整修，2.0版5日重新對外開放，館內的軌道技術區展板全面換新，清楚介紹捷運綠線工程的特殊工法以及車站建築特色。（蔡依珍攝）

小朋友最愛的遊園小火車、小機捷車長、光影積木城市、軌道劇院等互動式體驗也都等著大家。(蔡依珍攝)

小朋友最愛的遊園小火車、小機捷車長、光影積木城市、軌道劇院等互動式體驗也都等著大家。(蔡依珍攝)

小朋友最愛的遊園小火車、小機捷車長、光影積木城市、軌道劇院等互動式體驗也都等著大家。(蔡依珍攝)

小朋友最愛的遊園小火車、小機捷車長、光影積木城市、軌道劇院等互動式體驗也都等著大家。(蔡依珍攝)

小朋友最愛的遊園小火車、小機捷車長、光影積木城市、軌道劇院等互動式體驗也都等著大家。(蔡依珍攝)

小朋友最愛的遊園小火車、小機捷車長、光影積木城市、軌道劇院等互動式體驗也都等著大家。(蔡依珍攝)

有「桃園最火親子出遊景點」美譽的桃園軌道願景館，配合防疫暫停開放，讓不少親子惋惜、詢問不斷，隨著疫情趨緩，5日重新開放，且躍升2.0版，不但戶外增加復刻版桃園舊火車站月台，館內的軌道技術區展板也全面換新，介紹施工中的綠線捷運，要以嶄新的內容讓親子再度愛上。

桃園軌道願景館長余友良表示，4月1日配合疫情休館，趁機改裝整修，適逢台鐵桃園舊火車站因應綠線捷運施工拆除，遂將充滿桃園人回憶的火車站第二候車月台，原汁原味在願景館戶外呈現。

復刻版的台鐵桃園舊火車站月台遮雨棚別有歷史意義，是1950年代台鐵局利用戰後報廢的鐵軌興建而成，部分遮雨棚架上還可見1920年美國卡內基鋼鐵廠所壓印的「CARNEGI E T USA 1920 IIII」字樣，他也提到，當時建置的雨棚有雙柱大跨距的蝴蝶式、以及桃園軌道願景館展示的雙柱雨傘式。

余友良也說，館內軌道技術區展版則介紹施工中的捷運綠線工程，包括高架段車站與橋梁設計特色，如潛盾地下段G07桃園站深挖超過40公尺的特殊工法、客製化潛盾機特性、以及展示最新票選出爐的捷運綠線車廂。

余友良提到，除了大朋友能認識桃園鐵道歷史的過去、現在與未來，小朋友最愛的遊園小火車、小機捷車長、光影積木城市、軌道劇院等互動式體驗也都等著大家，讓大小朋友都能一站滿足。

捷運工程局長陳文德表示，桃園軌道願景館是兼具文化、教育、觀光、以及捷運建設願景等多元面向的場館，藉防疫休館期間進行整修，但2.0升級版的桃園軌道願景館深化了捷運工程技術專業與文化歷史底蘊，更具深度及參觀廣度，他也提醒看展不忘防疫，最大容留人數為150人，超過要先在館外排隊等候，進入採實名制入館，要戴口罩、量體溫、手部消毒，周一公休，不分平假日都是10點至下午4點半，歡迎親子來玩、認識桃園軌道建設。

(中時 )