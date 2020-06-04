機電大廠華城電機瞄準台灣電動車產業發展發展趨勢，斥資新台幣千萬元，在台北市內湖打造全台首座自有品牌「EValue」電動車充電停車場，今（4）日宣布，6月起，開放所有電動車免費停車充電，7月1日正式營運，預計年底前於全台建置5座快充站及擴點150座充電站。

華城強調，EValue電動車充電停車場7月1日正式營運之後，車主除繳納每小時30元停車費外，根據車主選擇的充電樁及用電度數計費，AC交流樁每度充電服務費6.5元，DC直流樁每度充電服務費為9.5元，賓士EQC車主，另享95折充電優惠。

華城表示，依據監理所領牌資料顯示，今年前5月台灣電動汽車掛牌總數達2,017輛，超過2019年全年電動車掛牌數的一半。除美國Tesla與德國BMW外，德國Benz、Porsche及瑞典Volvo等車廠也紛紛推出電動車款，宣告台灣電動車市場正式起飛。

華城指出，電動車要能普及，首先仍須解決民眾對於駕駛電動車的里程焦慮，因此訂定發展「充電服務」的營運策略。

華城執行長許逸晟表示，「從設備開發生產、大小型充電站建置，到充電營運平台與站點管理，華城都能提供最完整的客製化服務，商業模式是全台唯一。身為電動車充電服務營運商，華城進一步推出任何廠牌電動車皆可充電的EValue充電站，協助提高台灣電動汽車充電樁的分布密度。」

華城首座自營充電站「EValue充電旗艦站」於台北市內湖區登場，即日起至6月底試營運，7月1日正式營運，是全台首座專業電動車充電停車場。旗艦站停車場全數車位上方皆設有太陽能車棚，停車場內也配備66kWh鋰電池儲能系統，將再生能源所創造的電力運用於滿足場內相關設備的運作需求。身為電動車充電站營運商，華城電機耗資千萬也要讓創電、儲電、用電一站實現，以此示範「綠能充電站」的營運模式，更預先為能源調控做好萬全準備。

許逸晟指出，目前除高速公路休息站或鄰近交流道建立快充站，滿足電動車長途移動的電力需求外，車主會長時間停留的場域，則廣布交流充電樁，讓停車即充電變成一種習慣，實現停車充電一體化的目標。車主在家充電後，搭配平時行駛路徑上廣布的充電站，即可填補電力不足可能造成的里程缺口。華城預計今年底前將於全台建置快充站5座，並拓點150座充電站，每年依計畫逐步提高，持續擴充台灣電動汽車充電服務的版圖，也串連北中南東電動車生活圈。

華城管理處處長許逸揚表示，「旗艦站位處於內湖四期高級住宅區內，且鄰近內湖科學園區，符合電動車主的上班與居住環境；距離國道一號內湖交流道僅3分鐘車程，適合中南部北上差旅及欲經由國道五號前往東部的車主，在旅途中於EValue充電站補充電力。」

華城指出，華城身為電動車能源服務的提供者，希望與所有提供車輛駐足的場所合作，於全台各處廣設充電樁，讓電動車主在各種使用情境與條件中皆能享受便利的充電服務。目前，華城除與賓士合作，為賓士EQC車主提供家用交流電壁掛式充電器的場勘與安裝服務外，近期亦已協助中華賓士關渡展示中心、中華賓士台中河南路展示中心、賓航賓士中和展示中心及台隆賓士展售中心，提供賓士EQC車主120kW的DC直流快速充電服務。

(工商 )