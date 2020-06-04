全球受疫情影響使各國防疫策略成為國際重要議題，台灣因超前部屬與各方資源投入穩定疫情並獲國際正面評價。外貿協會4日宣布攜各界專家、逾2千家台灣防疫廠商及20所醫療機構打造線上「防疫國家館」，以台灣醫療數位平台主動共享防疫資訊並推廣國內防疫產業。

雖然台灣目前疫情控制相對穩定，但黃志芳強調，目前仍有許多正與疫情奮戰的國家，基於人道精神並為盡地球村一份力，線上「防疫國家館」整合台灣各方防疫資源，分享台灣防疫經驗，媒合醫療科技與醫材設備等物資供應，涵蓋台灣各醫療優勢，以期讓不同需求的醫療人員、買主、民眾等國際訪客皆能在此找尋解決方案。

據了解，貿協透過建立單一入口網站，平台上包括整合2千家台灣防疫產業廠商與20所醫療機構建立「產業專區」；邀請各界學者及專家的「經驗分享專區」，以及各項成功防疫作法的「台灣防疫模式專區」。

同時，為跨越實體交流限制，線上「防疫國家館」也立即提供客製化安排醫療視訊會議、採購洽談及線上下單服務，即時為國際提供必要協助，貿協統計，醫療視訊研討會議截至5月底，已媒合的國家緬甸、印度、泰國、秘魯、哥倫比亞及墨西哥等國共舉辦12場線上研討會，超過1萬3千名醫護人員參與；並以日前媒合成大醫院與印度藥商線上防疫課程為例，成大醫院透過視訊教學與印度1萬2千5百位醫師分享防疫經驗，是台灣醫療實力展現，為全球防疫盡力的最佳案例。黃志芳強調，國家防疫館的架設象徵台灣與全球共同對抗疫情的決心，希望透過它將台灣的正能量散播到全球，幫助世界上需要幫助的國家與民眾。

宏碁創辦人施振榮致詞時則表示，台灣防疫成果有目共睹，各界共同完成不可能的任務，此次與外貿協會攜手合作，希望能借重外貿協會在全球各地的據點及影響力，並透過「台灣防疫國家館」網站，將台灣在數位防疫及智慧醫療所累積的經驗與成果能有效對外推展。

貿協表示，線上「防疫國家館」是個面向全球、整合台灣醫療優勢的數位平台，涵蓋防疫視訊教學、醫療物資供應鏈媒合、公衛專家知識與台灣防疫作法等多項資源，將與國內產業、醫療機構、公協會團體及政府部門合作持續完善「防疫國家館」中防疫生態系資訊，並積極協助國際訪客需求，以台灣醫療、防疫產業等能量與世界共同渡過疫情挑戰。外貿協會線上「防疫國家館」：https：／／www.anti-covid-19.tw／

(旺報 )