副總統賴清德4日至台中太平區哈伯精密公司參訪，在董事長許文憲帶領下，認識工具機生產動線與製程。賴清德表示，好在有英雄跳出來承擔，包括，中央流行疫情指揮中心的指揮官陳時中、紡織產業研究所、工具機產業都是防疫英雄，台灣愈來愈好。

賴清德說，新冠肺炎疫情期間，經濟部長沈榮津籌組「口罩國家隊」，當時率先號召的工具機產業業者即是許文憲，旗下精密公司已是台灣兆級產業，當台灣有需要時，答應投入防疫產業行列，願協助口罩生產的國家隊成員。

許文憲建議，「口罩國家隊」在艱難時期完成艱困任務，盼政府寬列預算，擴大內需以振興產業，擴大採購國產工具機，支持台中展覽館第2期工程，讓台灣工具機產業與國際接軌。

賴清德讚賞哈伯精密公司在防疫期間的表現，感謝許文憲無私，對台灣這一次防疫工作表現傑出，相當滿意；賴說，蔡英文總統盼將台灣打造成全球防疫戰略物資生產的重鎮，利用防疫專業經驗，推台灣品牌貢獻國際，邁向經濟發展。

(中時 )