華夏科技大學舉辦《登高望遠見華夏校山巡禮》活動。（華夏科大提供）

華夏科技大學舉辦《登高望遠見華夏校山巡禮》活動。（華夏科大提供）

華夏科技大學將南勢角地區（華夏科技大學-烘爐地-圓通寺三角區）型塑成該校師生與社區居民教與學的場域，讓學生與居民以社區文史、人物、自然環境為師，進行廣泛多元的學習。

在此理念下今年度開啟《登高望遠見華夏校山巡禮》活動，藉此激勵師生鍛鍊強健體魄，提升學習力與積極力，型塑華夏的校園精神及傳統，並作為華夏人校山守護及耕耘南勢社區之宣示。

本年度《登高望遠見華夏校山巡禮活動》首發團於3日舉行。因華夏科技大學學務處長期為校內師生提供協助、關懷、服務三向度的健康促進活動，特於禁煙節日辦理《年輕族群場域菸害防制工作-六三反菸、毒，清新南勢角山》、《南勢角山至烘爐地山步道淨山活動》塑造健康校園形象。

同時結合《第九屆三好校園「行三好，護校山」活動》維護自然環境清潔薄盡心力，並宣導拒菸毒害的觀念及提升師生健康及愛地球的觀念。師生期能發揮本校優良的區位優勢，帶領學校師生實地踏查登高望遠，體會校山自然生態風貌與人文歷史之美。

華夏科大表示，由學務處同仁、USR團隊與學生社團共同率領60名學生同步進行淨山競賽。藉由班會、體育課程及課餘時間，共同維護本校校山環境，體驗在地實際場域之餘，實踐「做好事」、「愛地球」、「做環保」之「行三好」真諦，校園師長與學生共同維護校山環境的活動巡禮，建立對南勢角社區的在地認同感。

(中時 )