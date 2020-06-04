新北市婦女中心培力工商婦女透過自製馬賽克木工椅子，希望每人找到自己的人生位置。（葉書宏攝）

為翻轉女性刻板印象，新北巿政府社會局繼女性水電工班、女性室內配線裝修職訓專班後，再度推出「做一張椅子、為自己找到人生位置」類木工班，新北市婦女中心主任張琳表示，每個女性不管在任何領域，都應該有屬於自己的位置，透過製作過程，讓大家重新思考生命歷程中的婦女權益和性平議題。

今年61歲的劉秀麗，她大學讀的是服裝設計，民國67年與先生在樹林柑園地區合力創業針織成衣工廠，為了節約布料，她要爬上機台裁切，但在當時老師傅有禁忌，認為女性踩上機台後，會讓操作機器的師傅切到手，因此紛紛阻攔，幸好她先生出面力挺：「她是老闆娘，為什麼不能上機台？」老師傅才放行，事實上，在她的用心排版下，一台布的廢料可以從15％降到12％。

劉秀麗歷經我國毛衣、成衣外銷歐美的黃金歲月，民國80年轉進五股工業區開設布料印花廠，為了將原胚布染印成客戶所需要的花色，必須借助調色師的經驗和巧手，這次面臨同樣性別問題，因為調色師都以男性為主，但她覺得男師傅最多只調出10種顏色，其餘200多桶的調漿顏料都浪費掉，於是她再度發揮女人的細膩和巧思，以及所學服裝設計專業，硬是調出更多顏色來，最後老師傅也不得不佩服。

另一位龔星月，她本名陳明珠，原來在三重中正北路開設工廠，利用塑膠射出製作髮圈、髮夾外銷，國外訂單多時，6台機器日夜運作。她育有2男1女，有天兒子跟她說，想改成跟阿嬤同樣姓龔，因為是阿嬤從小幫他帶大，跟阿嬤感情非常好，她不僅支持，連自己也跟著改名易姓。

龔星月後來改行做珠寶，原來友人都認識叫她「明珠」，改姓名後兒子跟她開玩笑說：「你原來是一顆明珠，現在是眾星拱月！」讓她非常開心。

同樣是不服輸的新北市工商婦女會理事長詹汝，她跟先生一起創業，從事冷凍空調，舉凡男人能做的她也會做，不論拿起燒焊機、為客戶維修…她都能上手。詹汝曾任2屆板橋市民代表、現任板橋區富貴里長，是位著名的麥克手，在選戰期間，幫忙候選人衝鋒陷陣。

不過，為了提升婦女權益和性平意識培力，她正帶領新北市各區工商婦女幹部，一起在婦女中心研習，除了接受性平專家課程培力外，也各自發揮創意，為自己製作一張馬賽克木工椅，希望找到屬於自己的人生位置。

(中時 )