網購買書不在振興三倍券使用範圍，乍看能幫助實體書店度過難關，不過有學者、出版社感嘆，原本聽說藝文佔振興券四分之一，如今不只沒有區分，又排除約佔一半銷售的網路購書。尤其是實體書店愈來愈難找，若要振興出版業的圖書銷售，卻繞過占比最大的網路購書行為，豈不矛盾？三倍劵的振興效果，對出版界的幫助可能有限。

時報出版董事長趙政岷也表示，之前原本討論時聽說振興券會分四類，將藝文單獨規劃，從政策照顧藝文產業，但現在剩下的少之又少，加上近年金石堂、誠品又接連關閉門市，「有人說出版業每年都喊寒冬，但整體上真的一年比一年更凜冽。現在只希望疫情過後，新書發表會可以繼續辦，書店人潮恢復。」

近年實體書店接連關閉，有的縣市實體書店其實不好找，也可能連帶影響使用三倍券購書的意願。加上政府力推使用電子票證的虛擬振興券，想降低實體券發放比例，又排擠了不能使用信用卡或電子支付、電子票證交易的實體書店。淡江大學中文系副教授楊宗翰就認為，「民眾的圖書購買的模式跟習慣已有轉變，當住家附近的書店都在消逝，很難要求讀者再次回到從前。」

也有幾位出版業者私下表示，當年博客來興起，就是因為SARS疫情影響，讓大家轉到網購通路，如今博客來在各家出版社的銷售普遍佔15到20％。如今網購管道除了電商平台，社群網站上也有不少團購社團、個人開店銷售等多元模式，「整體來看，消費者透過網路購書的比例，目前已約佔全部銷售的四到六成。」

親子天下副總經理林彥傑表示，振興三倍券無法用在網購圖書，對出版社的確受限，「畢竟若可以用網路書店購書，大家覺得方便，購買意願會增加。」不過他也認為，買書的人本來就是小眾，不能網購的實際影響不大，「能因此讓實體書店增加業績，也是好的。」

寶瓶文化總編輯朱亞君也認為，若藉此讓讀者走入實體書店，也是好事，「逛實體書店會東翻西看，可能反而會買原本沒預期要買的書，花更多錢。」。

有出版社編輯則分析，以出版社的立場，既不太可能反對政府政策，但也難以表態支持排除網路通路，進而得罪第一大通路博客來，「所以換一個角度想，沒有振興券，大型電商可能還撐得過去，但實體書店或許就撐不到明年。與其說排除網購，不如說支持實體書店，是整個出版產業最迫切的選擇。」

(中時 )