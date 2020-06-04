振興三倍券7月開跑，排除電商或是紙本振興券的使用規定，也成為業者及消費者需再三注意的細節。每年在台灣南北有10場以上的同人誌販售活動，消費者與創作者的交易多以小額現金來往，如何適用振興券，也是對主辦方的一大考驗。

「同人誌」又稱「本本」，意指創作者的非商業自主出版作品。台灣由開拓動漫事業及CWT同人誌數位舉辦的同人誌販售活動較廣為人知。開拓動漫事業在每年春秋季會舉辦亞洲動漫創作展（PF），寒暑假則舉辦開拓動漫祭（FF），不只讓創作者能販售同人誌，還會舉辦各式動漫活動。每場為期2天的活動，往往均能吸引破萬人潮，每回開拓動漫祭更平均擁7至8萬的入場參觀人次。

開拓動漫祭執行長蘇微希表示，目前開拓下半年將主辦FF、PF共兩場活動，現場會開放民眾持紙本振興券購買門票入場，民眾也可拿振興券購買場內開拓動漫攤的商品。至於是否規範參與的同人社團、企業攤、創作者，一定要收民眾給的振興券，用振興券買「本本」，開拓動漫則持開放態度。

紙本振興券目前共有200元及500元的面額，消費是否找零要視商家規定。蘇微希表示，「開拓會鼓勵參與的同人社團或企業攤收取，但是否收取則尊重各同人社團或企業攤決定，開拓會在現場提供兌換現金的服務，由開拓拿去銀行統一兌換。」

每年在台灣中南北均有場次的CWT同人誌數位，在下半年共有6場CWT同人誌販售活動，目前尚無針對振興券有因應措施，將陸續視參與民眾或參與攤主意見，在官網上公告最新內容。

此外，由揆眾展覽事業舉辦、在原定漫博檔期期間登場的台北國際ACG博覽會，也將針對展場振興券使用展開詳細規劃。揆眾副總經理楊鎮泰表示，對振興券持樂觀態度看待，也會為配合政府刺激消費的目的，與共50至60家的參與攤商，一起籌畫系列消費活動，讓振興券效果加乘。

至於將在8月舉辦線上漫博的中華動漫出版同業協進會，目前則是擬定以線上販售限量商品為主要活動。中華動漫出版同業協進會秘書長高世樁表示，以振興券排除電商的現有規定而言，線上漫博無法適用振興券，但也會持續將活動籌畫完成。

(中時 )