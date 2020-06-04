新冠肺炎疫情使得許多博物館、美術館紛紛休館，但社交媒體卻也開了另一扇窗，讓博物館只需一個按鍵，就能向世界展示它的珍藏。據《藝術新聞》每年發布的人氣排行《藝術最流行》統計，紐約現代藝術博物館以1240萬名粉絲位居人氣榜首。

計算了包括Instagram、Twitter和Facebook最受歡迎的100家博物館的粉絲總數，在社交媒體上被關注最多，人氣最旺的為紐約的現代藝術博物館，其次是紐約大都會藝術博物館，共有979萬粉絲；其次依序為倫敦泰德美術館、巴黎羅浮宮、紐約古根漢美術館、倫敦薩奇美術館、阿姆斯特丹的梵谷美術館等。

統計指出，倫敦的博物館似乎是最善於運用社交媒體的，在關注人數最多的十大博物館中，有5家位於倫敦，其次是擁有3家的紐約。其中的特例是梵蒂岡博物館，雖然它在全球參觀人數排名中位列第三，但其社交媒體的關注度卻不高，僅有23.8萬粉絲；然而，參觀人數排名第29位的梵谷美術館卻在社交媒體上大放異彩，使其在社交媒體關注人數榜單中名列第八。

台北故宮今年因應疫情也推出「指尖上的故宮」作為響應，包含推出文物故事隨點隨聽的故宮Podcast，首季規畫10集，包括第一集的「院長給問嗎？」由院長吳密察上線揭密，另已有「國寶老實說」、「精品小編駕到」上線，目前3集收聽點閱各有4000 3000、1000，每集將相隔1周上架。

(旺報 )