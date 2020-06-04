罷韓倒數，民進黨中常會昨通過聲明，呼籲6月6日高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權。資深媒體人黃暐瀚斷言驚人後果：物極必反！政黨直接介入，若做到太超過，全台恐開始「烽火連天」。

黃暐瀚在臉書指出，民進黨中常會呼籲投票，民進黨智庫副執行長吳怡農則下去高雄遊行，法務部被用logo都原諒了，民進黨高雄市黨部主委趙天麟，發了上百萬通的簡訊催票了，高鐵快閃優惠還開加班車，學生會的媽媽專車，也都免費要接送（後來改成只接回程）。

黃暐瀚強調，5個月前，總統蔡英文才在高雄拿下109萬票，韓國瑜只有61萬票，現在的高雄，不只綠大於藍，甚至綠遠遠大過於藍。所以這是仇恨度問題，不管高雄這一年半的柏油路，有沒有變得比較平坦？水溝有沒有比較通？雙語教育有沒有比之前落實，都不重要？這是一場「仇恨動員」，無庸置疑。韓黑動得很厲害，韓粉忍得很辛苦。

黃暐瀚點出，韓國瑜也不是沒人支持，他大選雖輸蔡總統265萬票，是事實，但韓國瑜也拿了552萬票，占比38%，超過罷免門檻25%。而罷韓之後，仇恨的一方換到韓粉身上。甚且罷韓之後，全台各地的立委、議員，免不了開始有人會「仇恨動員」。以高雄的鳳山來說，鳳山有效選民29萬，罷免門檻7萬3千票。2018年選高雄市長時，韓國瑜在鳳山拿了11萬票，2020變成8萬多票，要是全都出來，鳳山的立委、議員恐怕等著準備被罷免下台

黃暐瀚指出，物極必反，罷韓是高雄市民的權利，過與不過，就看高雄民意如何？但現在政黨直接介入，各種巧立名目，做到太超過，勢必會反彈。罷韓之後，全台恐會開始「烽火連天」。

(中時電子報)