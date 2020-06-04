張立昂近來接演台視、三立全新偶像劇《浪漫輸給你》，與宋芸樺再次合作飆戲，正在如火如荼的拍攝中。張立昂現全心投入拍攝工作，近期有不少動作戲的場面，他都親身上陣演出，十分帥氣，儘管同事再三提醒他要小心，但他一上戲就豁出去的個性，讓他難免還是受傷。

他日前右小腿處包紮起來，親朋好友關心他的傷勢，他說：「這些都是一些小傷，為了戲好看，沒有問題！」而上月底過37歲生日，除了劇組特別幫他慶生，好人緣的他在社群感性發文，釣出眾多圈內外好友祝福，師姐戴愛玲、狼人殺偶像陳零九、《三明治女孩的逆襲》結緣的宇宙，以及這次飾演劇中姐姐的廖奕琁等。

而劇組難得讓他放假一個晚上，他特別空出時間跟家人聚餐，因此難得可以從雞胸肉餐中解放，好好放縱享受美食一番，不過為了保持完美的身材，他僅僅放過自己一小時，吃完後馬上恢復克制狀態，又開始忌口和運動，讓身旁的同事深感佩服。此外，他在忙碌的行程中不忘音樂人的身分，特地抽空親自為該劇創作片尾曲《輸給你》，從寫詞譜曲到演唱，都由張立昂一人全權包辦。

(中時 )