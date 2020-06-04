崑山科技大學餐飲管理及廚藝系進修部準畢業生羅清香，四年來不僅全勤，更是全系第一名畢業。(崑山科大提供／曹婷婷台南傳真)

55歲大學畢業不只是全系第一名，4年來還保持全勤紀錄！崑山科技大學餐飲管理及廚藝系進修部準畢業生羅清香，今年順利完成大學學業，55歲的她因為熱愛廚藝，為鑽研料理學問，勇敢踏上求學路，４年來積極考取證照，更是全系第一名畢業，還計畫考研究所，校方也將頒贈智育獎及終身學習獎。

羅清香喜歡料理、品嘗美食，高職時期就讀商業管理科，當了母親後仍不忘料理美食帶給她的快樂，家人支持她報名崑山科大進修部。畢業數十年後再回到校園，讓她相當珍惜讀書機會，修讀學分多於畢業學分，四年來幾乎滿堂，但每堂課都提早到課堂。

羅清香上課也勤作筆記，邊寫邊牢記料理步驟，隔天早上購買食材，實際操作前一晚課堂上所教的技巧，成品再分享給左鄰右舍品嘗。在理論與實務並重學習下，她進一步考取國際禮儀接待員乙級、中餐烹調素食丙級、烘焙食品西點蛋糕丙級、英國葡萄酒與烈酒教育基金會初級葡萄酒證書WSET以及廚師證。

如今即將順利畢業，羅清香認為，自己成為畢業生楷模是升學的最大成就，這段日子也從多位專業老師身上學習多元料理方法及訣竅，她打算畢業後先休息一年再持續增進技能，目標考取研究所，讓自己好學的心可以延續。

羅清香說，選讀進修部的學生都很辛苦，白天要上班，晚上還要讀書，她也分享讀書心法，希望大家都能抱持熱情及恆心，過程中就能享受到讀書的樂趣。

(中時 )