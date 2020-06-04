聽聞范冰冰除了積極運動之外，她也採用斷糖方式，所以不到一個月就瘦塊5公斤，但這妙招卻可能導致情緒低落。(圖/ 摘自范冰冰微博)

大陸女星范冰冰因逃稅事件和疫情停工一段時間，近期疑似不再被封殺開始工作，近期更為大陸時尚雜誌拍封面，被粉絲們發現她瘦到快認不出來；范冰冰除了在微博分享做了哪些運動，據悉她還兼用「斷糖減肥法」，才能不到一個月就瘦塊5公斤，但這妙招卻可能導致情緒低落。

范冰冰在5月初就經常在微博曬出運動健身照，還分享自己做了哪些項目，「45分鐘有氧+鄭多燕的小紅帽一遍+20個一組的卷腹，共四組80個+4分多的平板支撐+拉筋」，當時就讓許多網友超震驚，紛紛擔憂女神會不會瘦成紙片人；近期范冰冰拍攝雜誌封面，正好驗收瘦身成效，沒想到真的瘦了一圈，甚至有人驚呼差點認不出來。

聽聞范冰冰除了積極運動之外，她也採用斷糖方式，在減肥期間戒掉所有糖份，所以她在25天就瘦了約5公斤，目前體重維持在52公斤上下；儘管斷糖能減緩皮膚老化抗衰老，但這種方式會讓大腦減少分泌多巴胺，會影響情緒造成心情低落的情形。

(中時電子報)