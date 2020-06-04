其中一名移工現場就直接大啖荔枝椿象，表情彷彿正在咀嚼人間美味。（摘自郭俊銀臉書／謝瓊雲彰化傳真）

移工秀出手中塑膠容器裡滿滿剛捕獲的野生荔枝椿象，從幼蟲、若蟲到成蟲都有。（摘自郭俊銀臉書／謝瓊雲彰化傳真）

你敢嘗試嗎？彰化八卦山沿線山區有許多荔枝、龍眼果園，近年飽受荔枝椿象蟲害，從春天到夏天，先啃食荔枝嫩葉再接著大吃龍眼，讓果農們叫苦連天，但在許多東南亞移工眼中，卻是男人聖品、人間珍饈，每到周休假日，移工們騎著車自備捕捉工具，抓滿滿一袋，油炸過後成為最『唰嘴』的零嘴。

位在彰化縣大村鄉的花樹銀行創辦人郭俊銀，近20年來對於生態復育不遺餘力，遍植美麗花草樹木的園區內，蟲鳴鳥叫、生態豐富，還成為民間第一個瀕危樹木保種園區；近日他更在臉書分享移工的「假日休閒」，大爆料「原來荔枝椿象真正的天敵，不是平腹小蜂、而是他們」。

郭俊銀在臉書貼文分享，指移工們「利用假日打打牙祭，荔枝椿象最怕的天敵原來是他！這比政府在推的平腹小蜂生物防治法還有效，順便幫台灣農民解決問題，真的是一舉數得。」

照片中只見4名東南亞移工有如郊遊、遠足裝扮，手上抓著一支自製長竿捕蟲工具，騎腳踏車來到一處龍眼樹叢捕捉荔枝椿象；分享的影片中還有1名移工示範，將疑似已油炸過的荔枝椿象，捏去頭、尾和腳，直接放入口中咀嚼，表情彷彿人間美味，好吃到瞇上眼睛，還豎起大拇指大讚！

郭俊銀指出，移工指炸過的荔枝椿象有濃濃杏仁香氣，聽說他們還視之為男人的聖品、宛如「免費威而鋼」，更忍不住抱怨台灣人外行！不懂享受、沒口福，但郭苦笑說自己還真沒勇氣嘗試。貼文更建議政府，與其鼓勵大家摘除卵片賺外快，倒不如農委會直接編列預算補助這些移工捕捉、食用，成效一定更顯著。

貼文迅速引發網友熱議、分享：但也有網友留言呼籲，不建議人人隨意嘗試捕捉與食用，尤其是生吃，畢竟灼傷與失明的案例的確存在，提醒椿象仍有未知病菌和毒素的可能，國人體質在食用後腸胃不見得能夠適應。

(中時 )