高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日投票，韓國瑜訴求韓粉當天不要投票，民進黨則呼籲高雄市民踴躍出來投票。資深媒體人陳揮文接受call in時，一位高雄民眾表示時，他們可以催的票，沒那麼少。陳揮文笑回「內行」。

民進黨呼籲投票，高雄左營區丁先生call in《飛碟晚餐-陳揮文時間》表示，民進黨可以催的票，沒那麼少 。陳揮文說「內行」。陳揮文接著表示，「芒果乾」有的人吃不膩。年輕人這一塊，民進黨是成功的，在各校園各個擊破，北中南、國立的、私立的，他都有人，實在厲害，不簡單。

鳳山區謝先生直言，高雄太綠了，操作也太惡劣了。他們做這些很厲害，其他都不行。北漂族不能怪韓國瑜，是因為以前的政客。他表示，自己不是韓粉，希望韓粉出來投反對罷免票，支持他的聲音還是要出來，還是有人會去投反對罷免票。如果做得好，讓他繼續做，如果做不好，一起去罷免他。

楠梓區李先生則表示，高雄市民也不會得到比較多的好處，因為現在的執政黨是民進黨，他們也不會給高雄市民好處，韓國瑜資源太少了。另前立法院長王金平雖有出來幫韓國瑜講話，不過已經有點晚了。李先生還建議韓國瑜，這兩天可針對去選總統讓高雄市民不諒解這件事，發表聲明，甚至要有一個盛大儀式。

(中時電子報)