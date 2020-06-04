國際風險評等機構科法斯今（4）日指出，美國多地出現廣泛的抗議活動，對於尚處萌芽狀態的美國經濟復甦，構成下行風險，抗議活動中的「打砸搶」等暴力行為，使部份企業損失慘重。已經因疫情而停業數周的小企業，更是深受暴力之害，陷入危險境地。

科法斯估測，2021年美國企業破產數量將比2019年激增43％，為2009年以來最大增幅，此外，疫情衝擊就業市場，已經影響到家庭收入，抗議活動使得消費者信心雪上加霜。

美國在科法斯國家風險評級，屬於A2（低），即低風險群。惟今年來受到新冠疫情的封城、隔離等措施，經濟肅條、消費急凍，科法斯經濟研究團隊預測，美國2020年GDP預測將衰退5.6％，2021年則能回復到正成長，約3.3％。

目前美國的困境是「大疫逢大亂」。科法斯並指出，這次騷亂還折射出一個事實：疫情之下，美國黑人蒙受的人身和經濟損失，尤為慘重。截至5月28日，新冠肺炎的死者中有近23％是黑人，而黑人占美國人口的比例卻不到 13％。同時，黑人或非裔美國人的失業率也比廣義人口失業率高出1.4個百分點。

(工商 )