歐洲中央銀行（ECB）週四宣布，將增加其6000億歐元（合6720億美元）的大流行緊急採購計劃（PEPP），以試圖在冠狀病毒危機後加強該地區的經濟。

歐洲央行3月份宣布購買7500億歐元政府債券，總額為1.35兆歐元。央行週四還表示，其危機債券購買計劃的期限將從2020年底延長至2021年6月。

緊急計劃幫助降低了歐元區國家的借款成本，歐元區是一個由19個成員國組成的地區，該地區使用歐元作為其通用貨幣。歐洲央行也已採取措施增加銀行貸款。

最新決定是在數據顯示出歐洲冠狀病毒危機的嚴重性之後做出的。歐元區的失業率從3月份的7.1％上升至4月份的7.3％，這是因為限制措施打擊了就業。

在今年早些時候跌至創紀錄的低點之後，該地區的商業活動有所恢復。在一些經濟體開始重新開放之後，5月製造業和服務業活動達到三個月高點。但是，對於2020年第二季度的整體經濟表現仍然存在擔憂。

歐洲央行此前曾警告稱，由於冠狀病毒危機，在最壞的情況下，歐元區經濟可能衰退縮多達15％。

(中時電子報)