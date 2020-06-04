吳敏菁／彰化報導

彰化老字號電影院「彰化大戲院」因新冠肺炎衝擊4月27日起暫停營運，如今疫情趨緩，影迷天天關心什麼時候重新開幕，戲院4日在臉書公布，7月中旬將再度開放，掀起熱烈期待，「真棒！跑到台中看電影好貴啊」

彰化大戲院和台灣戲院為彰化市唯二兩家電影院，彰化大戲院今天在臉書PO文公告「感謝防疫人員的辛苦！感謝一起努力撐過這個疫情大家！彰化戲院將於7月中旬重新營業，正確日期將於6月底正式公告謝謝」。

至於台灣戲院也是同老闆，則還沒有公布，彰化戲院經理表示，之前因疫情影響，片商無法正常供應片源，暫停開放

，進行內部整修，決定7月15日至17日間重新開幕，迎接暑假，票價不變，貴賓卡使用方式也相同，台灣大戲院則等片源充足時再開放。

影迷已經迫不及待了，紛紛留言，「不知道會不會上黑暗騎士」、「敲碗“天能“」、「終於可以看電影，高興」，「開幕歸開幕，要有吸引人進場觀看的電影，才是重點」，戲院表示敬請期待，排定片檔會就會公布。

(中時 )