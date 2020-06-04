穿著黃色洋裝，與西裝紳士拉著手在夜色下翩翩起舞，這是電影《樂來樂愛你》的經典場景，但在一對不到30歲的年輕小夫妻「一氏夫婦」筆下，女主角變成了一隻虎斑貓，男主角則擁有了一張拉布拉多犬的臉龐。甚至連《哈利波特》、《刺激1995》中的主角，也全都在夫妻的巧思中，換了一張張動物的臉孔，看來逗趣而毫無違和感。這些栩栩如生的畫作，近日也將展出原畫，公民眾欣賞。

在一氏夫婦自主出版的畫冊《森林電影院》中，每一部經典電影主角，都被換上了動物臉龐，丈夫翊柜負責繪畫，Ellen則一手包辦其他事務。夫妻藉由不同個性的電影主角挑選了合適的動物，翊柜以《樂來樂愛你》舉例，男主角的性格溫和、不求突破，與狗狗易知足開心的性情頗為相似，便特地以跟平易近人出名的拉布拉多犬作為象徵動物。擁有明星夢的女主角就像活潑貓咪，與男主角的拉不拉多犬相互對應，更彰顯他們本質的不同。

妻子Ellen表示，與丈夫從大學時期就常常在文創市集擺攤，在一場市集中，認識了出版社編輯，經由她的建議，夫妻倆人將擅長的動物擬人化手法應用在電影場景中，蒐羅各式各樣的經典電影，將其中的主角換成了動物，「除了大家熟悉的電影以外，我們也畫了許多私心想要推薦的好電影。兩人在討論上，也可以顧及到男女所喜好的不同電影愛好，如《樂來樂愛你》、《穿著Prada的惡魔》等，都是在我建議下所新增的電影。」

翊柜表示，在挑選電影描繪場景上，會依靠劇照、大家所熟知的名場景來做為描繪重點，而在繪畫過程中，服裝也是一大挑戰，「例如《末代武士》中的盔甲，花了我很大的時間去一一對照細節描繪，但這是必然要細心刻劃的環節，因為除了場景以外，服裝便是讀者辨識電影的最大線索。」

夫妻繪畫動物的起點來自於對動物的愛，看到動物被殘染對待的影片，讓他們開始提筆將動物擬人化。Ellen表示，最初本只想透過畫動物，讓大家正視動物的權益，後來發現將人的型態與動作做結合後，更有視覺效果，因而衍生了一系列的創作，也曾繪製過傳統服飾系列，將台灣黑熊及梅花鹿穿上原住民的傳統服飾，讓大家更了解本土文化。

《森林電影院》將於童里繪本洋行免費展出原畫展，展期從6月6日至6月28日。

(中時 )