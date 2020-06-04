振興三倍券推出，許多藝文單位蓄勢待發，醞釀可行方案，阮劇團、林聰明沙鍋魚頭、勇氣書店與國王蝴蝶祕密基地咖啡店合作，推出3000元套餐，讓民眾使用振興券3000元面額，可買到2張到4張自由選配、不同面額的音樂劇《皇都電姬》票券，以及沙鍋魚頭料理包、書籍與咖啡豆三選二，望能吸引觀眾回到劇場看表演。

阮劇團行銷經理莊雅雯表示，大眾使用振興券，藝文活動大多不會是首選，「這讓我們思考，劇場的實踐，不該只在劇院，若能結合在地美食、獨立書店的選書、地方咖啡店的咖啡豆不同領域，雖然每個力量小小的，但希望能吸引到不同族群的觀眾。」

林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧表示，她和劇場緣分很深，「我的員工訓練是找劇場人擔任老師，這次大家一起互相幫忙。」

紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，目前紙風車尚在規劃振興券相關方案，「樂見劇場界和不同領域的互動與合作，能串聯起來，都是值得鼓勵的事。」

果陀劇場行政總監林珏君表示，考量收支平衡，暫時維持原有的折扣方案，不另外為振興券設計特別方案，「以往票房一般要到六、七成，才可維持，我們暫時維持現狀。」

有資深表演藝術愛好者私下表示，振興券3000元面額，對重度藝文愛好者而言並不算多，「原本考慮把振興券用在旅遊、吃美食，但這種結合不同領域的套餐，會考慮購入。」

此外，關於兩廳院售票系統對振興券的使用規劃，兩廳院副總監許美玲表示，「民眾可用實體振興券或綁定信用卡支付，但退換票方式，仍需遵循經濟部使用規範，目前兩廳院售票系統仍在研議相關方案。」

(中時 )