因為新冠肺炎疫情影響導致被迫停賽的大陸CBA籃球聯賽終於傳來好消息，經過體育總局和衛生健康部分同意後，將在20日起於青島和東莞兩個賽區進行封館比賽，預計兩個月內完成整個賽季。目前效力於北京首鋼的華裔球星林書豪，在得知消息後開心地在個人社群網站上喊「Yes」！

CBA從1月24日宣布封館以來，至今已超過4個月，雖然一度傳出3月可能復賽，CBA要求各隊洋將必須歸隊，否則有可能採取終身禁賽的嚴厲處分，因此林書豪早在3月中回到北京等待復賽消息，可惜遲遲沒能傳來喜訊，如今總算可以再次回到球場上，難怪他會如此開心。

CBA復賽後依舊不會開放觀眾進場，所有球隊都安排在青島和東莞兩個賽區進行未完成的例行賽，倘若有部分球隊因為洋將未歸，可以申請全本土球員出賽，那麼對手就必須壓縮洋將的上場時間，平衡兩隊實力。

至於季後賽將採取戰績前12名的球隊晉級，戰績前四球隊為種子，可以不用打首輪賽事，5-12名球隊單敗淘汰，勝者晉級8強，然後再進行一次單淘汰賽，四強和冠軍賽改採3戰2勝制，所有季後賽將在15天內結束。

(中時 )