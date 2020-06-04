印度前外交官M·K·巴德拉庫馬爾指出，美國總統川普的對陸政策已經陷入困境，西方國家並不願與大陸對抗，他們更願意和大陸保持建設性的對話。

香港亞洲時報網站2日刊登M·K·巴德拉庫馬爾的文章指出，過去一周是震動美國的災難性7天，最重要的是，川普已經輸掉了針對大陸的陰謀。

川普提出G7已經「非常過時」，應該轉變為「G10」或者「G11」，也就是說，川普希望擴大G7，以一個改革後的俱樂部聯手對抗大陸，這種靈機一動是不切實際的，會進一步傷害美國的外交和領導地位。

此外，M·K·巴德拉庫馬爾於文章中表示，歐洲首先想知道川普會對美國在二戰後自由國際秩序中的領導地位做些什麼，這不僅是因為G7的其他成員國會對川普單方面提議正式擴大G7感到惱火，且歐洲也決心與大陸保持合作，而日本、南韓、澳洲和俄羅斯也有意加深與大陸的經濟區域一體化。

德國總理默克爾5月27日（當地時間）發表的講話凸顯了西方國家圍繞對大陸關係的分裂。她堅稱，和大陸的建設性接觸符合歐洲國家的「重大戰略利益」，當今年下半年德國擔任歐盟輪值主席國時，德中關係將是首要優先項目。她說，她將致力於與大陸保持「批判性的、建設性的」對話。

默克爾的表態預示著川普希望擴大G7並建立一個向大陸施壓的聯盟希望註定要破滅。

M·K·巴德拉庫馬爾更在文章中提到，川普支持的那種與大陸脫鉤的做法在西方沒有人接受，西方主流輿論支持全球經濟合作。

(旺報 )