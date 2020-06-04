電子支付戰場瞬息萬變。據金管會4日公布4月最新統計，街口支付使用者已達233.6萬人次，超越LINE Pay Money，即一卡通票證的近229.3萬人，躍升成為電子支付第一大品牌，無論在代理收付、電支帳戶間移轉金額及接受儲值金額，都勝過LINE Pay Money。

此外，新冠肺炎疫情對消費力衝擊，4月最嚴重，金管會4日公布，4月信用卡刷卡金額2,062億元，去年同期大減20％，創2009年1月之後，逾11年單月最大跌幅，單月刷卡金額也創24個月新低，銀行局表示，主要旅遊與餐飲刷卡量減少，消費力道減弱造成。

前四月信用卡累計刷卡金額9,259億元，同比衰退7.4％，接下來就看政府的振興三倍券是否能帶來誘因，讓信用卡刷卡金額恢復成長，否則將是11年來首次信用卡刷卡金額衰退。

政府積極推動電支電票業務，提升國內非現金消費比率，到4月底電支機構使用人數達829萬人次，比去年同期增加319萬人，增幅達62.6％，而代理收付金額4月是37.2億元，同比成長15％以上，成長幅度最大的還是電支帳戶間款項移轉，4月有16.2億元，比去年同期增加200％，但比3月少了3.3億元，接受儲值金額4月有46.7億元，比去年同期成長近236％。

在成長率來看，電子支付的確是銀行局統計信用卡、電子票證及電支三項支付工具中，成長幅度最大者。

而就使用者人數來看，電支三大機構4月第一名是街口支付，有233.6萬人，第二大就是一卡通結合LINE的近229.3萬人，第三大是玉山銀的電支，有116.2萬人，三家市占率近70％。

街口支付4月代收付金額16.8億元，已超越玉山銀的10.2億元，拿下第一，帳戶間金額移轉有10.15億元，亦遙遙領先其他公司；當月接受儲值26億元，亦贏過一卡通，等於已是全面壓倒式勝利。

(工商 )