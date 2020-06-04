中租控股董事會4日通過辦理增資案，該公司擬發行1.5億股的甲種特別股，每股發行價格範圍為70～110元，目前暫定發行價格為每股80元整，預計可募集120億元資金作為償還銀行借款及充實營運資金以強化財務結構之用。

中租控股董事會4日通過發行甲種特別股，其中發行股數總額之10％～15％是由員工認購股數或配發金額，另有一成是公開銷售，發行股數總額之75％～80％則由原股東認購，至於畸零股及逾期未認購股份則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

另外，中租控股此次發行新股之權利義務，依中租控股公告，該甲種特別股無到期日，無表決權及選舉權，也不得轉換成普通股，但於甲種特別股股東會有表決權。

至於中租控股甲種特別股股息率上限為年利率8％，至於實際股息率定價基準日之5年期IRS利率+固定利率，按每股發行價格計算；實際固定加碼利率授權董事長於2.5％～4.5％之範圍內加碼核定。5年期IRS利率將於發行日起滿5年之次一營業日及其後每5年重設。利率重設定價基準日為利率重設日之前2個台北金融業營業日，利率指標5年期IRS為利率重設定價基準日台北金融營業日上午11時依英商路透（Reuters）「TAIFXIRS」與「COSMOS3」5年期利率交換報價上午11時定價之算術平均數。若於利率重設定價基準日無法取得前述報價，則由中租控股依誠信原則與合理之市場行情決定。

中租控股表示，甲種特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認經簽證財務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之特別股股息。中租控股對甲種特別股之股息分派具自主裁量權，倘因無盈餘或盈餘不足分派特別股股息，或有其他必要考量，而暫停分派特別股股息者，不構成任何與發行該特別股相關之契約或辦法之違約事件。此外，甲種特別股為非累積型，就未分派或分派不足額之特別股股息，不累積於以後有盈餘年度遞延償付。

此外，甲種特別股股東也不得要求中租控股收回其所持有之特別股，但中租控股得於發行滿5年之次營業日起，按原實際發行價格及經董事會核准之條件，隨時收回全部或一部之已發行在外流通特別股。未收回之甲種特別股，仍延續前述各款發行條件之權利義務。

(工商 )