罷免高雄市長韓國瑜投票將在本周六舉行，罷韓相關活動也如火如荼進行中，但這股政治狂潮也打亂許多人平靜的生活。3日晚間高雄一名女子開直播控訴，她老公姐姐的男友因為想要出門罷韓被女友阻止，竟動手打人。

3日晚間高雄一名賴姓男子準備出門，但因他似乎表示他要去參加罷韓遊行，被女友阻止後，雙方爆發口角，女方也不甘示弱，找來自家親友團助陣。女方的弟媳還開直播控訴賴男打人的奇怪理由，「問他為甚麼打女生？理由很好笑，理由是他要去罷韓，女朋友不讓他去，他就打人家」。雙方爭吵激烈，還驚動警方到場處理。

賴男則向警方表示，他要出門的時候，女友不斷阻擋，還要搶他手機。但女友和親友團則反駁賴男的說法，女友的弟弟還爆料賴男曾對姐姐潑漂白水，對此賴男則反嗆要對女友提告。

之後警方把所有人請到警局說明情況，並從中調解。警方表示，賴男承諾會善待女友，所以最後雙方都沒有提出告訴。

(中時電子報)