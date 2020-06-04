板橋1日發生重大死亡車禍，因為一輛水泥車違規右轉，讓2位熱戀中的大學情侶命喪黃泉。事發2天，一位攝影師有感而發，其實車禍隔天本來要幫這對重機情侶漁光島外拍，當初還誤以為被惡意放鳥，沒想到拍攝主角早在前一天慘死輪下，第一次約拍照遇上這種不幸的事情。

這位攝影師在網路論壇《Dcard》上表示，大約上上個月，女孩看到他在IG限時動態上徵情侶檔拍照，於是跑來私訊，表示想跟男友一起拍情侶照。雙方聯繫上後，相談甚歡，了解到情侶當都很喜歡騎重機，隨即敲定約拍照的日期，選在6月2日，台南漁光島。

原PO表示，從對話中就能看出情侶有多期待這次的拍攝，甚至他們願意下台南拍照。於是，原PO在拍攝前也認真整理重機資訊，構思當天的拍攝視角、構圖和分鏡。

到了拍攝當日，天氣非常好，原PO傳訊息告訴女孩，「下午四點，我在漁光島了，你們到了嗎？」卻沒收到任何回應。原PO表示「等不到重機，等不到你們，也等不到遲到了、有事耽擱、記錯日期的相關訊息。」可是心中始終無法相信真的就這麼衰，遇上惡意放鴿子，畢竟從彼此對話中，可以感受到雙方都非常期待這次的拍攝。

後來，原PO本來想衝動地封鎖對方，但他冷靜下來去看女方的社群主頁，發現已經一天沒有上線，開始覺得不太對勁。於是他該去私訊女方男友，卻得到對方姐姐的回覆「XX已經走了，因為板橋車禍害的」。

原PO傳訊息告訴女孩，「下午四點，我在漁光島了，你們到了嗎？」卻沒收到任何回應。（摘自Dcard）

原PO一時才恍然大悟表示，「原來我一直在漁光島等候的你們，就在前一天已經離開了，而訊息卻永遠只能停留在那邊，尚未已讀，我多麼希望今天分享的照片主角，會是你們，連見面都還沒見到，就直接再也不能見了，希望你們都能在另個世界過得快樂些。」

據了解，車禍前一天男方還在IG提醒朋友，「騎車很危險，要注意！」隔天卻遇上違規駕駛，重機情侶直行時直接撞上不治身亡。網友看完紛紛難過表示「天啊！！！震驚到我不知道該說什麼欸，女生感覺就很可愛，她一定很期待可以跟男友一起拍重機照……」。

(中時電子報)