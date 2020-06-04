25歲女星鮪魚（徐瑋吟）笑容甜美、身材火辣，還很有理財頭腦，年紀輕輕就擁有內湖的小豪宅，不料卻引起網友眼紅、私訊狂酸她，讓鮪魚氣到回嗆，把對話截圖公開。
鮪魚日前收到某網友私訊，一開口就酸溜溜地說：「我以為你是靠消費閨蜜得到新聞版面，然後打壓同行才有這些錢買房耶！」還火力全開地嗆：「好噁心喔！假面閨蜜！」疑似影射鮪魚被辜莞允偷拍撕破臉的事件。
鮪魚遭到無禮的對待後，不滿地回嗆對方：「你眼睛有問題嗎？老娘我14歲就開始打工賺錢養自己，工作十年努力存到錢才買房子，你以為半年就能賺到三百萬頭期？就算賺到三百也要扣掉必要開銷還要給公司抽，也存不到三百萬，你腦子沒事吧！」最後來個回擊：「不了解事實就用先入為主的觀念曲解文字，你才是真的噁心的人！」並將對話PO在IG限時動態。
鮪魚後來又發了一篇動態，表示自己沒有生氣，只是很納悶為什麼要忍受網路霸凌，表示很清楚藝人容易被放大檢視，但也不要用先入為主的想法留下惡意的批評，「不要因為我們是公眾人物，就應該要被你們拿來發洩，不要因為我們活在檯面上，就應該要被看不順眼，不要因為我們的努力，你沒看見就否定我們的努力」。
(中時電子報)
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