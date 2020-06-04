受惠於遠距上班與教學帶動電腦鍵盤與周邊需求，群光（2385）宣布5月營收達81.9億元，是連續第三個月營收創下同期新高，5月營收年增率為2.5％，不過5月營收卻比上個月減少7.9％。

群光表示，受惠於COVID-19疫情帶動強勁的筆電需求，筆電鍵盤、影像模組與電源供應器均全產能加速生產，累計今年前5月自結營收達351.9億元，比去年同期成長3.8％，續創同期歷史新高。

市場認為，歐美各國為防疫而實施的在家工作、停課、社交距離與禁足令等措施，帶動商用筆電與教育筆電需求大增，雖然歐美各國的防疫措施已經隨著疫情降溫而稍有放寬，但第二季各筆電品牌仍然無法完全滿足消費者需求，外界多看好市場對筆電的需求有機會延續至第三季。

法人進一步指出，教育筆電需求持續看好，以日本政府的GIGA School構想為例，目標之一即在2024年達到國中小學生1人1機，然而疫情造成日本全國性停課，迫使日本政府將目標提前到2020年完成，若日本各級學校順利於2020年完成採購，預期將為今年帶來700萬～800萬台的行動運算裝置需求，對於筆電鍵盤全球大廠的群光來說，有利無害。

在中美貿易戰去年又升溫後，群光產能佈建腳步已經從專注於中國、延伸至東南亞，群光先在泰國租賃廠房，其後又覓地自建廠房，去年第四季起已於租賃廠房進行量產，自建廠房將於今年第四季量產，預計未來可佔群光總產能約二成左右，為客戶提供更有彈性的全球製造服務。

(工商 )