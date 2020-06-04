台東市1名男子4日下午在台東市公所前持刀企圖輕生，男子持刀刺向左手臂，滿地鮮血的恐怖畫面，嚇壞公所洽公民眾，警消人員極力勸阻才將男子安撫下來，緊急送醫急救。

據了解，男子疑似與家人發生爭吵，精神狀況不佳，有傳言男子欲進入公所未戴口罩遭阻，才會憤而企圖輕生，但公所則表示，經詢問公所服務台人員，該男子並未進入公所未戴口罩遭拒之事，事發原因為何仍待警方深入調查。

(中時 )