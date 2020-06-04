台東男市公所前拿刀自殘 民眾嚇壞報警 20:282020/06/04 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子公所前拿刀自殘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東市1名男子4日下午在台東市公所前持刀企圖輕生，男子持刀刺向左手臂，滿地鮮血的恐怖畫面，嚇壞公所洽公民眾，警消人員極力勸阻才將男子安撫下來，緊急送醫急救。 據了解，男子疑似與家人發生爭吵，精神狀況不佳，有傳言男子欲進入公所未戴口罩遭阻，才會憤而企圖輕生，但公所則表示，經詢問公所服務台人員，該男子並未進入公所未戴口罩遭拒之事，事發原因為何仍待警方深入調查。 (中時 ) #男子 #公所 #企圖 #口罩 #台東市 也許您會感興趣 社會熱門新聞 水電工修馬桶修到床上 大戰少女25回合 - 社會 人妻住18樓突愛爬樓梯 尪看監視器驚見活春宮 - 社會 賓士正妹業務戀男客 牽車直衝陽明山激情車震 - 社會 「海景第一排」比基尼美女放送雪乳蜜桃臀 鄉民跪了 - 社會 情侶公園脫光啪啪 無視圍觀恩愛聲很激烈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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