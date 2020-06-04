陸美科技產業愈發激烈，先是全球晶圓代工龍頭台積電選擇赴美設廠，再來是華為禁令緊縮，這也讓大陸半導體產業自主加快進程，全球科技產業發展至今，緊密的產業鏈雖難以切割，但大多技術仍掌握在美國手上，如何控管風險，大陸兩會後也針對半導體產業自主化提出構想。

從華為禁令來看，晶圓代工領域要不來自美國技術相當難，加上半導體製造設備也落在歐美手上，發展IC設計將是必走之路。

據MoneyDJ新聞報導，IC設計產業就以矽智財（IP）與EDA為重，大陸兩會也針對半導體產業自主化提出構想，希望能以大基金投入CPU指令集架構RISC-V開發計畫，加速半導體自製率，透過產學合作吸引人才進入該產業。

從大陸半導體產業發展來看，最先目標是倚賴美國技術下的廠商，接著是在台灣找尋適合的供應廠商，並跟這些台廠採購，最後就是從IC設計、晶圓生產以及封裝測試，最後銷售到甚至是國際市場。

目前安謀Arm在 IP 市占率超過 9 成，想要與對抗的RISC-V 生態近年來崛起，開源軟體應用也獲得大陸市場青睞。加上Arm在去年美國商務部將華為列入實體清單，並一度傳出Arm斷供華為的問題，這也使得Arm未來在陸美之爭加劇下可能也會受到威脅。對此，有法人指出，美商SI-FIVE、台灣IP廠商晶心科有機會獲得資金挹注，但台廠相較之下更安全，使晶心科有機會獲利。

實際上，不只台廠，阿里巴巴旗下半導體企業「平頭哥」也致力開發RISC-V架構產品，華為其實也在當中投入研發。不過，能製造出來跟能使用還是有很大落差，加上大陸半導體產業遭到美國精準鎖定打擊，失去客戶的情況下，IP吃重與客戶共同討論、開發，累積一定經驗才能培養初步的生態系統，若想要走好每一步，沒有10年時間恐怕很難成型。

(中時電子報)