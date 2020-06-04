隨著歐洲疫情緩和，5月上旬起各國逐步解除封鎖，但仍有許多民眾仍不敢乘坐公共交通，改為用自行車代步，加上政府政策鼓勵提供補貼，雙管齊下引爆歐洲各國的自行車搶購潮。5月義、英、法等國自行車銷量成長數倍，西班牙成長更高達22倍，防疫概念的代步工具也擴及電動滑板車，讓大陸的自行車與電動滑板車訂單接不完，成為解封後成長最快的消費性耐久器材。

據陸媒《21世紀經濟報導》指出，以生產平價為主的大陸自行車製造廠與電動滑板車5月份對歐出口量暴漲，上萬元（人民幣）的高級車款也被搶購一空，生產廠家加班趕製，但訂單仍然都得排到1個月後。

報導引述阿里巴巴旗下跨境電商平台「速賣通」的資料顯示，同比去年同期，5月西班牙市場自行車銷售額增長超過22倍，義大利、英國也都增長了4倍左右；電動滑板車的銷售額也大幅增長，其中義大利上漲近9倍，英國上漲近8倍，法國增長3.8倍，本身銷量就很大的西班牙也增長了2.8倍。

「原本備在海外倉庫的存貨僅一周就賣光，第二批還在路上已被訂購一空，第三批我們又多備了3、4倍的貨。」電動滑板車品牌Janobike創辦人李小龍表示，從3月份復工以來，銷售額持續增長，月環比增幅達30%-40%。目前該公司上游合作車架廠家已24小時滿負荷開工，想要儘早拿貨還得「走後門」。

另一電動車品牌Sheng Milo的生產線同樣應接不暇，5月在速賣通上的訂單比4月成長一倍。每天加班到12點，訂單仍然排到了一個月之後。自行車品牌SAVA的速賣通負責人郭振鶴則表示，4月以來訂單環比增長30%以上，原本下單後3天之內就能發貨，現在至少要等一周。

報導指出，隨著歐洲疫情緩和，5月上旬各國逐步解封。歐洲人終於能出門，但仍有許多人不敢乘坐公共交通工具，因此改搶購自行車與電動自行車代步。

目前電動滑板車或自行車在歐洲市場上的普遍售價都在1000美元上下，高端款超過1600美元，折合人民幣萬元以上，但仍然供不應求。這是由於歐洲各國在解封後以政策補貼鼓勵民眾騎自行車，車價相對大幅下降，因此連高價款式也被搶購一空。例如法國日前宣佈總額2000萬歐元的計劃，鼓勵民眾在5月11日全國解封後改騎自行車出行，企業主也會得到政府資金支持，為騎自行車通勤的員工提供每人400歐元的交通補貼。

報導說，目前大陸出口自行車占世界市場份額的70%以上，電動車占比還要更高。其產品偏向中低價位，價格優勢顯著。受此次疫情影響下，國外自行門店大量關門停業，消費者改採跨境電商線上購物，也帶來網購平台交易量大幅上升。

(中時電子報)