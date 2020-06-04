國際市調公司IDC於3日發布最新報告預估，2020年全球智慧型手機出貨量將下滑11.9％至12億部，不過，由於大陸經濟已經重啟，工廠恢復運作，因此今年智慧型手機的出貨量只會有個位數下滑，令人驚嘆。

IDC高級研究分析師Sangeetika Sriastava在談到全球智慧型手機市場下滑的原因時表示，世界性的封鎖和不斷上升的失業率壓低了消費者信心，促使其重新安排必需品支出的優先順序，短期內將對智慧型手機出貨量造成直接影響。

IDC預計，即將部署的5G網路有助於明年智慧型手機出貨量回升，但預計出貨量要到2021年第1季才能恢復成長。

IDC此前發布的數據顯示，2020年第1季，大陸智慧型手機市場出貨量約6660萬台，按年下降了多達20.3％；但疫情過後，大陸市場手機消費開始漸漸復甦。

據中國信通院5月12日發布的報告顯示，4月大陸手機市場總體出貨量4172.8萬部，按年成長14.2％，結束了長達11個月的連續下滑；其中，5G手機出貨量占近4成比例。

(旺報 )