成棒春季聯賽今（4）日進行4強賽，勝部的安永鮮物與台灣電力交鋒，延長賽10局上，台電攻下2分，10局下李子揚強力後援，1出局後連飆2次三振，7比5守住勝果，台電率先取得冠軍戰門票。

安永日籍的高鹽將樹與台電王宗豪兩大強投對決，都與勝負無關，台電在9局上靠著陳偉志安打與李育全高飛犧牲打，5比5追平比數。9局下，台電投手李子揚在一、二壘有人時被姜建銘擊出左外野安打，不過陳彥穎與陳偉志完美轉傳，硬是將跑者阻殺在本壘前。

延長賽採突破僵局制，10局上台電謝榮展犧牲觸擊，造成安永野手選擇上壘，無人出局滿壘。林柱高飛犧牲打先下一城，黃韋銘安打追加保險分，不過安永的鄭文豪隨即連飆2次三振，將比分凍結在2分差。

後攻的安永雖然成功推進，形成1人出局二、三壘有人，但李子揚接連三振陳皓禎與代打的涂佳鴻，台電以7比5力克安永，率先挺進周末（6日）的冠軍戰。安永明日將與合庫在敗部加賽，爭取再次挑戰台電的機會。

另外，敗部的合作金庫以8比4勝富邦公牛，繼續力爭上游。合庫推出高耀佐掛帥先發，迎戰富邦的林奕丞，高耀佐6局僅失1分非自責分，林奕丞則在2局上就被連續擊出3支安打退場，接手的投手也未能踩住煞車，打完前6局合庫就取得7比1領先。

富邦9局下抓住合庫換投機會吹起反攻號角，最後仍以4比8吞敗，也宣告大學組在春季聯賽全部出局，這次富邦是以第4名作收。

(中時 )