媒體報導，衛福部健保署統計，台灣民眾1年平均就診15次，卻有3.5萬人，1年就醫超過90次。甚至有1名女性1年使用健保466次，花費47.6萬元，平均每1天就要到醫療院所1.3次。新冠疫情爆發後，就醫大減5百萬人次。

根據健保署分析資料，有3.5萬人在2019年就醫超過90次，醫療費用就將近31.7億元！健保署醫管組組長李純馥接受媒體採訪表示，2017年高就診民眾從4.5萬人，下降至2019年3.5萬人，年紀集中在65至69歲，相較前1年費用減少13.8億元。

根據媒體報導，分析高就診人群，排除重大傷病患者外，2019年1名43歲南部女性，就醫次數高達466次，等於1天就醫1.2次；另1名中部女性年就醫413次，平均就醫每天1.13次；東部1名男性1年就醫412次，平均每天就醫1.12次。

然而今年上半新冠肺炎疫情發生，根據健保署資料，相較去年1至3月同期，今年就醫人次大減533.4萬人次，4月預估將減少516萬人次，降幅將近5%至16%，超過健保署要求大醫院門診5年減少10%標準。

(中時電子報)