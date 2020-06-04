新冠肺炎重創美國，死亡人數已逼近11萬。但隨著疫情趨緩，各州逐步解封，重開經濟，因先前各種防疫、封鎖限制而導致的百業蕭條，就業市場大失血的可怕夢魘，似乎終於看到結束的曙光。據勞工部4日上午公布的前周（5月30日為止的當周）新增申請失業救濟金人數，為188萬人。

這數字不但比前一周的212萬人降低許多，更是自3月疫情在美國爆發以來，首度掉到2百萬以下，也是連續第9周走低。數據比財經網站MarketWatch經濟學家估計的180萬略高。

不過花旗經濟學家認為，儘管初次申請失業救濟金人數是指標，但似乎有誇大就業市場蕭條之嫌，反而「持續申請失業救濟金人數」較能反映就業市場現況。

另一個顯現就業市場已經有起色的數據是，人力資源管理公司ADP的5月報告指出，美國私營公司在上月砍掉276萬個工作機會，比4月的1956萬大幅下降，也憂於經濟學家預估的866萬。

(中時 )