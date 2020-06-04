迎接後疫情時期第一波國內旅遊復甦浪潮，「品牌化」、「科技化」、「特色化」、「客製化」，是商研院CDRI提供給旅館業推動轉型創新的四大主軸。

旅遊產業在新冠疫情期間受傷慘重，隨著台灣步入後疫情時代，觀光旅遊業想要把握V型反轉，正積極做好準備，商研院CDRI 副院長張皇珍表示，疫情後，旅遊消費行為勢必改變，落實推行旅館6S運動（整理(Seiri)、整頓(Seiton)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)、素養(Shitsuke)及安全(Srcurity)），從內到外營造安全與安心的住宿環境，應是旅館首要訴求。

另外，商研院認為，旅館業者的品牌、美學及科技應用之導入，也是未來市場之趨勢。張皇珍建議，業者應維持靈活應變、未來短中長期的執行策略，最重要的是立即開展轉型創新的務實作法。

交通部觀光局委託商研院CDRI辦理「旅館轉型創新經營媒合輔導計畫」，自4月29日起辦理6場全台巡迴計畫說明會。業者構思的業績V型反轉，除了國旅，還有特定國家的觀光客群。商研院表示，目前已陸續收到有意轉型創新的旅館輔導申請需求，透過旅館轉型創新服務平台，廣納各項資源，提供業者客製化的輔導與媒合服務，協助旅館導入創新創意能量與轉型資源，成為業者經營道路上強而有力的夥伴。

(工商 )